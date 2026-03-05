Un hombre sufre politraumatismos tras una colisión entre una moto y un turismo en Segura de León (Badajoz)

MÉRIDA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años ha sufrido politraumatismos como consecuencia de una colisión entre una moto y un turismo ocurrida este pasado miércoles, día 4, en Segura de León (Badajoz).

El suceso ha tenido lugar sobre las 20,30 horas en la EX-201V, a la altura de la gasolinera Repsol en Segura de León, y como consecuencia del mismo el varón herido ha sido trasladado en estado "menos grave" hasta el Hospital de Zafra.

Tras una llamada al 112, hasta el lugar de los hechos se han desplazado medios del Punto de Atención Continuada de Fregenal de la Sierra, una unida de soporte vital básico y una unidad medicalizada de emergencia del SES, y una patrulla de la Guardia Civil.