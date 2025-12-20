Un hombre es trasladado en helicóptero al Universitario de Cáceres tras salirse de la vía en Valencia de Alcántara

Archivo - Exterior del Hospital Universitario de Cáceres. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años ha resultado herido de carácter grave, tras sufrir una salida de vía este sábado a la altura de la localidad cacereña de Valencia de Alcántara.

El siniestro de tráfico ha sido registrado sobre las 7,15 horas en el kilómetro 146 de la N-521, desde donde el varón ha sido trasladado en helicóptero, politraumatizado, al Hospital Universitario de Cáceres.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado el punto de atención continuada de Valencia de Alcántara, una unidad medicalizada de emergencia, otra de soporte vital básico, efectivos de la Guardia Civil y del Sepei de Cáceres, y personal del equipo de emergencias de la N-521, según informa el Centro 112 de Extremadura.