El Hospital de Coria dispone de un nuevo microscopio quirúrgico para el Servicio de Otorrinolaringología

CORIA (CÁCERES), 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha renovado, tras tres décadas de uso, el microscopio quirúrgico del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Ciudad de Coria por un modelo de última generación.

El microscopio quirúrgico Zeiss Tivato 700 ha supuesto una inversión total de 144.999,14 euros y constituye "una importante mejora en las posibilidades de tratamiento de los pacientes del Área de Salud de Coria", ya que "permitirá acortar los tiempos de cirugía, tener campos de visualización más amplios y, con ello, hacer cirugías más complejas y con mejores resultados", señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Asimismo, señala que los sistemas de visualización y almacenaje de imágenes permitirán "poder hacer una mejor docencia, y la posibilidad de grabación hará posible que se puedan presentar casos clínicos interesantes tanto para la revisión dentro del Servicio como en cursos y congresos", señala.

De esta forma, el Ejecutivo regional continúan con su "firme compromiso en el avance y mejora de las instalaciones de todos los centros sanitarios de la región", lo que permite "proporcionar a los usuarios y pacientes una atención sanitaria del acorde a los avances tecnológicos actuales".