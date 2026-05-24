El Hospital de San Pedro de Alcántara de Cáceres incorporará un parque infantil para mejorar la estancia de los menores

Imagen del futuro parque infantil del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) y el Club Rotario Cáceres San Jorge han suscrito un convenio de colaboración para la instalación de un parque infantil en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, una iniciativa dirigida a mejorar el bienestar de los niños y niñas hospitalizados y de sus familias.

Este proyecto se enmarca dentro del Plan de Acción de Humanización de la Atención sanitaria impulsada por el SES, que tiene entre sus objetivos la creación de espacios "más amables, seguros y adaptados a las necesidades de los pacientes, especialmente en el ámbito pediátrico", resalta la Junta de Extremadura en un comunicado.

El parque infantil se ubicará en la terraza de la sexta planta del edificio general del hospital, destinada a la hospitalización pediátrica, y permitirá disponer de un entorno de ocio seguro donde los menores ingresados podrán realizar actividades lúdicas, "contribuyendo así a reducir el impacto emocional del ingreso hospitalario".

El proyecto contempla la adecuación de este espacio, con una superficie cercana a los 120 metros cuadrados, incluyendo la instalación de una pérgola cubierta y la dotación de equipamiento específico de juego.

La actuación será financiada íntegramente por el Club Rotario Cáceres San Jorge, con una inversión que supera los 214.000 euros, procedente de recursos propios y donaciones.