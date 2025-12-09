El Hospital Universitario de Cáceres recibe el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear a su instalación radiactiva

Archivo - Hospital Universitario de Cáceres. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

CÁCERES, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido, tras la visita del pasado 4 de diciembre de una inspectora, acta favorable previa a la puesta en marcha del nuevo Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Cáceres (HUC), destinada a la posesión y uso de fuentes radiactivas y equipos híbridos generadores de radiación.

Así lo indica el Servicio Extremeño de Salud (SES), que explica que se trata de una infraestructura diseñada para dar cobertura a toda la provincia de Cáceres y al conjunto de Extremadura y su apertura supone un avance en la capacidad diagnóstica y terapéutica.

El nuevo servicio contará con tecnología de última generación para el diagnóstico y tratamiento de múltiples patologías. Una cámara digital PET-TC de última generación (Discovery GE) permitirá mejorar el diagnóstico de enfermedades oncológicas, inflamatorias y neurodegenerativas, eliminando además la necesidad de desplazar a los pacientes cacereños al hospital de Badajoz para estas exploraciones, informa la Junta en una nota de prensa.

También contará con una segunda gammacámara SPECT-TC, que se suma a la ya existente actualmente y que refuerza la capacidad diagnóstica en medicina nuclear convencional; se incorporará un densitómetro (PRIMUS) que permitirá mejorar el diagnóstico y seguimiento de la patología osteoporótica, reduciendo los tiempos de espera actuales y evitando así mismo el desplazamiento de los pacientes al hospital de Badajoz.

Además, se pondrá en marcha una Unidad de radiofarmacia, destinada a la preparación segura de los radiofármacos necesarios para las exploraciones y tratamientos.

El nuevo Servicio de Medicina Nuclear del HUC nace con el objetivo de ofrecer todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de PET-TC y Medicina Nuclear convencional actualmente autorizados, así como aquellos que se aprueben en los próximos años. Su apertura posiciona a Cáceres y a su área de salud en un nivel asistencial "equiparable al de los centros de referencia nacionales".