Los hospitales y centros sociosanitarios extremeños ofrecerán libros a pacientes ingresados y acompañantes

MÉRIDA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales y centros sociosanitarios de Extremadura han puesto en marcha el proyecto 'La lectura te cuida y acompaña', en el que tendrán a disposición libros para pacientes hospitalizadas y sus acompañantes, como "herramienta terapéutica para aliviar la sensación de soledad, reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional de las personas".

Para ello, en los próximos días se distribuirán un total de 3.324 ejemplares de diferentes géneros y temáticas como narrativas de bolsillo, cuadernos populares, noveles, cuentos, relatos, crónicas, libros de viaje, cómics, ensayos y poesía, para todas las edades.

Así mismo, se prevén talleres de lectura, cuentacuentos y presentaciones de libros y exposiciones literarias, en los que se podrá participar de forma voluntaria.

El proyecto es resultado de la colaboración entre las Consejerías de Salud y Servicios Sociales y de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, supone "un paso más hacia la humanización de la atención sanitaria y sociosanitaria".

Así, el objetivo de 'La lectura te cuida y acompaña', alineado con el Plan de Acción de Humanización de la Atención Sanitaria del SES y las estrategias del SEPAD, es "crear un espacio de lectura accesible, ofrecer libros adaptados a diferentes edades y gustos", y fomentar otras actividades que "hagan más llevadera y acogedora la estancia en los centros hospitalarios del SES y sociosanitarios del SEPAD", señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

De esta manera, "se fortalece una atención y cuidados más humanizados, reconociendo el papel terapéutico de los libros como herramienta de acompañamiento, entretenimiento y distracción", señala.