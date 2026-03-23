La huelga de médicos deja más de 159.000 consultas anuladas en Extremadura en diciembre, febrero y marzo

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación de médicos en Badajoz - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La huelga nacional de médicos en protesta por el borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad han provocado un impacto asistencial en Extremadura de 159.293 consultas anuladas y 1.618 operaciones suspendidas en total en diciembre, febrero y marzo.

En concreto, únicamente en el mes de marzo dicha huelga ha tenido un impacto total de 48.713 consultas anuladas y 602 intervenciones quirúrgicas suspendidas en la región, según los datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Cabe recordar que la huelga está previsto que continúe durante una semana al mes hasta junio.