La huelga nacional de médicos alcanza el 16,56% de seguimiento este jueves en Extremadura

Archivo - Paciente en una cama de hospital - GORODENKOFF/ISTOCK - Archivo

MÉRIDA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La huelga nacional de médicos ha alcanzado el 16,56 por ciento de seguimiento este jueves, día 18, en la comunidad autónoma de Extremadura.

En concreto, en la provincia de Badajoz el seguimiento ha sido de un 16,27 por ciento, y en la de Cáceres de un 17,02 por ciento, según los datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Cabe recordar que la huelga nacional de médicos ha sido convocada en protesta por el contenido del borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.