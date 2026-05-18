La huelga nacional de médicos alcanza el 17,67% de seguimiento este lunes en Extremadura

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MÉRIDA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La huelga nacional de médicos ha alcanzado este lunes, día 18, un seguimiento del 17,67 por ciento en la comunidad autónoma de Extremadura.

Por provincias, el seguimiento ha sido de un 17,31 por ciento en la de Badajoz y de un 18,24 por ciento en la de Cáceres, según los datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Cabe señalar que dicha huelga está convocada en protesta por el contenido del borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.

Del mismo modo, ha precisado el SES que el impacto total de la huelga esta semana se conocerá el próximo lunes, cuando se ofrezca el balance completo de consultas e intervenciones canceladas.