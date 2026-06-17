La huelga nacional de médicos registra este miércoles un 15,38% de seguimiento en Extremadura

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MÉRIDA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jornada de huelga nacional de médicos de este miércoles, día 17, en Extremadura ha registrado un seguimiento del 15,38 por ciento.

En concreto, por provincias el seguimiento ha sido de un 15,37 pro ciento en la de Badajoz, y de un 15,40 por ciento en la de Cáceres, según los datos facilitados por el SES.

Cabe recordar que la huelga nacional ha sido convocada en protesta por el contenido del borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.