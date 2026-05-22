La huelga nacional de médicos registra un seguimiento del 21,20% este viernes en Extremadura

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MÉRIDA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La huelga nacional de médicos ha registrado un seguimiento del 21,20 por ciento este viernes, día 22, en la comunidad autónoma de Extremadura.

En concreto, por provincias el seguimiento ha sido de un 20,45 por ciento en Badajoz, y de un 22,42 por ciento en Cáceres, según los datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Cabe recordar que la huelga ha sido convocada en protesta por el contenido del borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.