La huelga nacional de médicos registra un seguimiento del 22,01% este jueves en Extremadura

Archivo - Médico con fonendoscopio - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / NITO100 - Archivo

MÉRIDA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La huelga nacional de médicos en protesta por el contenido del borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad ha alcanzado el 22,01 por ciento de seguimiento este jueves, 30 de abril, en Extremadura.

Por provincias, el seguimiento en esta jornada ha sido de un 21,75 por ciento en Badajoz y un 22,43 por ciento en Cáceres, según los datos aportados por la Junta de Extremadura.

Así, el impacto total de esta semana se conocerá el próximo lunes, día 4, cuando se ofrezca el balance completo de consultas e intervenciones canceladas, apunta el Ejecutivo regional, que recuerda que en las pasadas huelgas de diciembre, febrero y marzo se suspendieron más de 160.000 actos médicos.