Iberdrola inaugura en Campo Arañuelo (Cáceres) la mayor batería de almacenamiento de energía de España, con 120 MWh

Iberdrola inaugura la mayor batería de almacenamiento de energía de España en el complejo Campo Arañuelo - IBERDROLA

CÁCERES, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha inaugurado la mayor batería de almacenamiento de energía de España, asociada a las plantas fotovoltaicas Campo Arañuelo I y II, que alcanza 58 MW de potencia y 120 MWh de capacidad de almacenamiento.

La nueva infraestructura, ubicada en el término municipal de Belvís de Monroy (Cáceres), supone un nuevo "hito" en la estrategia de Iberdrola España para impulsar el almacenamiento energético, facilitar la conexión de nueva demanda que requiere de energía "firme" y, con ello, "acelerar" la electrificación de la economía, como ha explicado el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle.

En concreto, la actuación en Campo Arañuelo incorpora dos módulos de baterías de ion litio LFP, de unos 60 MWh cada uno, conectados a las plantas fotovoltaicas existentes Campo Arañuelo I y Campo Arañuelo II.

De este modo, las instalaciones pasan a operar como infraestructuras más flexibles y gestionables, capaces de almacenar parte de la energía solar producida y desplazar su uso a otros momentos de mayor necesidad para el sistema, algo "muy relevante" en un contexto de creciente penetración renovable.

Durante el acto de inauguración, que ha contado con la presencia de la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán; el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, José Luis Quintana; además del CEO de Iberdrola Energía Sostenible España, Julio Castro, y alcaldes y autoridades de distintos municipios de la comarca, Ruiz-Tagle ha recordado que actuaciones como la de Campo Arañuelo son "pioneras" en el sector energético español y permiten que "la electrificación avance con firmeza".

En esta línea, ha indicado que Iberdrola lleva años apostando por el almacenamiento y liderando esta transformación puesto que la energética concentra la gran mayoría de almacenamiento con baterías que opera en España con cerca de 200 MW en funcionamiento.

Por su parte, la consejera Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha señalado que esta nueva infraestructura es una "inversión de primer nivel" que demuestra que Extremadura se está consolidando "como un polo energético combinando capacidad de generación, innovación y estabilidad para el sistema eléctrico".

Al respecto, Morán ha indicado que el almacenamiento energético puede ser un motor que permita a la región aprovechar su "enorme potencial" como líder en energía fotovoltaica. Ha concluido incidiendo en que "la transición energética debe generar desarrollo industrial, empleo y oportunidades para el territorio".

El proyecto ha contado con apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) dentro de la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones renovables, incluida en el Perte ERHA, señala en nota de prensa Iberdrola.

TERRITORIO DE REFERENCIA EN INNOVACIÓN RENOVABLE

Con la inauguración de esta batería, Iberdrola consolida a Extremadura como uno de los territorios de referencia en innovación renovable y almacenamiento energético.

Campo Arañuelo ya fue un enclave "pionero" en 2021, cuando Arañuelo III se convirtió en el primer proyecto fotovoltaico de España que incorporaba una batería de almacenamiento de energía, de 3 MW y 9 MWh.

La inauguración de la mayor batería de almacenamiento de España coincide, asimismo, con la celebración del 125º aniversario de Iberdrola que se está desarrollando durante 2026 con un amplio programa de actividades para acercar el legado y trayectoria histórica de la energética y que ha contribuido al progreso de los distintos territorios.

Así, la actividad de Iberdrola ha generado en Extremadura, en la última década, un impacto de 4.400 millones de euros, movilizando cerca de 2.700 millones de euros de inversión con más de 110 empresas colaborando con la energética. En este año del 125 aniversario, además, está previsto que se acometa la iluminación ornamental del Teatro Romano de Mérida, entre otras actividades.

PAPEL "ESTRATÉGICO"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado el papel "estratégico" del almacenamiento energético en la transformación del sistema eléctrico.

Durante su intervención, Quintana ha subrayado que esta infraestructura "no es únicamente una nueva instalación energética, sino una demostración de hacia dónde avanza el sistema energético del siglo XXI", destacando el papel "estratégico" del almacenamiento para garantizar un modelo energético "más flexible, más inteligente y más eficiente".

Asimismo, el delegado del Gobierno ha felicitado a Iberdrola en el año en que la compañía celebra su 125º aniversario, poniendo en valor "su capacidad de adaptación tecnológica y transformación industrial" a lo largo de más de un siglo de historia.

En su discurso, José Luis Quintana ha señalado que el actual cambio de paradigma energético ya no se centra únicamente en la producción eléctrica, sino en la capacidad de gestionar la energía de forma "inteligente", integrando almacenamiento, flexibilidad y respuesta en tiempo real a la demanda.

"Hoy sabemos que la seguridad energética ya no se mide sólo por la capacidad de generación, sino también por la capacidad de almacenamiento, de flexibilidad y de integración tecnológica", ha afirmado.

Quintana ha destacado, además, el respaldo del Gobierno de España al desarrollo de proyectos de almacenamiento energético en Extremadura a través de la primera convocatoria de ayudas cofinanciadas con fondos Feder 2021-2027 y gestionadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, informa en nota de prensa la Delegación del Gobierno.

En este sentido, ha explicado que Extremadura contará con cerca de 92 millones de euros en ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético, de los que 74 millones se destinan a almacenamiento híbrido y 17,6 millones a iniciativas de bombeo, consolidando a la comunidad autónoma entre las regiones con mayor volumen de financiación asignada.

Quintana ha defendido, asimismo, el papel de Campo Arañuelo como territorio "estratégico" en la nueva economía energética gracias a su experiencia industrial, infraestructuras y capital humano acumulados durante décadas.

"El futuro no pertenece únicamente a quienes generan energía. Pertenece a quienes saben integrarla, almacenarla, gestionarla y hacerla más eficiente", ha señalado.

El delegado del Gobierno ha concluido afirmando que proyectos como esta hibridación demuestran "la capacidad tecnológica, empresarial e industrial de España para afrontar los retos energéticos del futuro", asegurando que hoy no se inaugura sólo una batería sino "una manera distinta de entender la energía: más inteligente, más flexible, más integrada en el territorio y más preparada para el futuro".