Identificada una banda dedicada a robos en parkings de supermercados de Badajoz y otras provincias

Agentes de la Guardia Civil visionando imágenes - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Market Gior', ha destapado la actividad delictiva de un grupo conformado por cinco delincuentes especializados en cometer hurtos en parkings de centros comerciales de diferentes provincias españolas, entre ellas Badajoz.

Así, se les considera autores de un total de ocho hurtos cometidos en municipios de Badajoz (2), Sevilla (2), Córdoba, Valencia, Toledo y Zamora durante los dos primeros meses del año mediante el método de 'La siembra', con los que lograron un botín de unos 5.500 euros, además de teléfonos móviles, documentación personal y otros objetos de valor.

La investigación se inició tras las denuncias de ciudadanos de la localidad pacense de Zafra, quienes fueron víctimas de la sustracción de pertenencias que se hallaban en sus vehículos tras una supuesta distracción ocasionada por un grupo de personas desconocidas.

Con el visionado y análisis las cámaras de seguridad de los diferentes establecimientos, los agentes lograron identificar los vehículos utilizados por la banda, todos ellos en régimen de alquiler.

Con la línea de investigación seguida se pudo averiguar la identidad de sus cinco integrantes, que resultaron ser un grupo delictivo itinerante por España y vecinos de Madrid.

Los presuntos autores, de forma previa a la comisión de las acciones delictivas, alquilaban un vehículo para el desplazamiento hasta los parkings de las grandes superficies comerciales que seleccionaban.

Una vez allí, escogían a las víctimas cuando abrían sus vehículos estacionados tras efectuar alguna compra, y aprovechaban este momento para llevar a cabo su actuación.

De esta forma, mientras unos le distraían (siembra) preguntándole principalmente por alguna dirección o advirtiéndolos de que habían caído algo, incluso de tener los neumáticos pinchados o de haber sufrido algún robo, los cómplices aprovechaban para acceder a sus pertenencias sustrayéndoles cualquier objeto de valor, bolsos, teléfonos móviles, documentos y tarjetas bancarias.

Cabe señalar que los presuntos autores llegaron a hacer uso en alguna ocasión de las tarjetas sustraídas, realizando reintegros en localidades próximas, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

De las gestiones practicadas, se pudo determinar la confluencia del mismo grupo delictivo en sustracciones similares perpetradas en otras provincias, obteniendo suficientes pruebas incriminatorias para atribuirles un total de ocho delitos de hurto en la localidad pacense de Zafra, en San José de la Rinconada y Mairena de Alcor (Sevilla), Monserrat (Valencia), Sonseca (Toledo), Benavente (Zamora) y Montoro (Córdoba).

La investigación de los agentes continúa para tratar de localizarlos y detenerlos, encontrándose todos ellos plenamente identificados, ha apuntado la Guardia Civil, que añade que las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.