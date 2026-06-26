Identificadas dos mujeres como presuntas autoras de siete delitos mediante el "hurto amoroso" en Cáceres

CÁCERES, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado a dos mujeres, de 27 y 32 años de edad, respectivamente, ambas con antecedentes, por su presunta autoría de siete delitos con la modalidad conocida como "hurto amoroso", además de un robo con violencia e intimidación.

La investigación policial comenzó tras las denuncias recibidas en la oficina de denuncias y atención al ciudadano de la Comisaría de Cáceres, en las que las víctimas, cinco mujeres y dos hombres de avanzada edad, narraban como les abordaba una chica joven, de manera muy cariñosa y afable, aprovechando cualquier descuido o contacto para robar joyas, aportando descripción física de las mismas.

El grupo de delitos contra el patrimonio de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la propia comisaría se hizo cargo de las investigaciones, llevando a cabo diferentes gestiones, como la toma de declaración de las propias víctimas, donde a través de imágenes aportadas por los investigadores, llegaron a la plena identificación de las presuntas responsables de los hechos.

Los investigadores han podido localizar hasta el momento a siete víctimas, cinco mujeres y dos hombres, todos ellos de avanzada edad, continuando con las investigaciones para el total esclarecimiento del hecho y la localización de las presuntas responsables, no descartando nuevas víctimas en otras localidades.

La Policía señala que el "hurto cariñoso o hurto por método del abrazo", es una técnica de distracción, donde el delincuente (en este caso dos mujeres) aborda a las víctimas, utilizando una excusa sentimental o de cortesía, preguntar por una dirección o una calle, agradeciendo de manera exagerada.

De esta forma aprovechan el contacto físico del abrazo o la cercanía para sustraer cadenas, pulseras y relojes con gran habilidad manual, sin que las víctimas se den cuenta de inmediato. Estos delincuentes habitualmente operan en grupos organizados e itinerantes, que "no dudan en emplear la violencia en el caso de que sean descubiertas sus intenciones", señala la Policía Nacional en una nota de prensa.

A las identificadas, dos mujeres de 27 y 32 años de edad, los investigadores en esta ocasión les imputan por su presunta autoría de siete delitos de hurto, concretamente en la modalidad delictiva como "hurto amoroso" y un robo con violencia e intimidación, les constan varios antecedentes por delitos contra el patrimonio previos en diferentes localidades a nivel nacional, lo que evidencia un "claro perfil reincidente e itinerante".

Tras la finalización de las gestiones practicadas se ha dado cuenta de todas las investigaciones a la Autoridad Judicial pertinente, grabando una requisitoria policial para su localización y detención.