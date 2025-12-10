Ignacio Garriga asegura que PP y PSOE "están muy nerviosos" por "la ilusión" que suscitan los actos de Vox

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios en Cáceres en un acto de campaña de las elecciones autonómicas - VOX

CÁCERES 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este miércoles que PP y PSOE "están muy nerviosos" de cara al posible resultado de los comicios en Extremadura del próximo 21 de diciembre porque "ven cómo en cada acto de Vox que convoca Santiago Abascal y Óscar Fernández está absolutamente desbordado de ilusión y de esperanza".

"Un apoyo masivo que responde a que han descubierto que Vox está hablando de sus verdaderas preocupaciones, está denunciando a los responsables del abandono histórico de Extremadura y que ven que tenemos alternativa, que tenemos propuestas, que estamos defendiendo el sentido común", ha dicho Garriga en declaraciones a los medios este miércoles en Cáceres.

Según ha manifestado "los extremeños no piden milagros" y lo que quieren es que los trenes lleguen y lo hagan de manera puntual, que los jóvenes tengan un futuro "esperanzador y prometedor", y que "los políticos no gasten el dinero en tonterías y sí lo inviertan en el estado del bienestar, es decir, en sanidad, en educación, y en seguridad".

"Lo que quieren son políticos que de una vez por todas recorten el estado del bienestar de los de siempre para invertir en las urgentes y necesidades de la gente corriente", ha espetado el responsable nacional de Vox, que se ha comprometido a "recortar todo ese dinero en millones de euros que durante demasiadas décadas Partido Popular y Partido Socialista han tirado por el sumidero del despilfarro político".

Así, se ha referido a los 2 millones de euros "que se regalan a los sindicatos corruptos", a los más de 23 millones que se destinan a los centros de acogidas de menores migrantes, a los 6 millones que "Guardiola está dispuesta a regalar también a las ongs proinmigracionistas, y a los 30 millones de euros que Guardiola destina a la ideología".

"Si tenemos la mayoría suficiente, vamos a protagonizar el mayor recorte en gasto político superfluo y vamos a reforzar, como he dicho, el sistema del bienestar de los extremeños. Estoy convencido que el próximo día 21, esa ola de sentido común y de ilusión que está representando Óscar Fernández, Santiago Abascal y Vox en todos los pueblos de Extremadura, se va a convertir en un apoyo mayoritario en las urnas", ha subrayado.

Respecto a los casos de abusos conocidos en el PP y el PSOE, Garriga ha insistido en que Vox "representa la alternativa real a todo lo que han conocido hasta ahora" porque es una formación política que "viene a defender a la gente del campo, a defender la bajada de impuestos, una política energética de sentido común, y a protagonizar el mayor impulso a la política de vivienda que merecen nuestros jóvenes y las familias extremeñas".

Garriga ha concluido que Vox hará "de una vez por todas, que en la Junta de Extremadura se piense siempre con prioridad nacional y no beneficiando a los de siempre y a los extranjeros que acaban de llegar".

