La II Feria de Coleccionismo Emerita Augusta completa el cupo de comerciantes al alcanzar los 160 expositores

Archivo - Participantes en la I Feria Internacional de Coleccionismo Emerita Augusta celebrada en Mérida en 2025. - FEFIEX - Archivo

MÉRIDA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la Feria Internacional de Coleccionismo Emerita Augusta ha completado ya el cupo de comerciantes tras alcanzar los 160 expositores a dos meses de su celebración.

La feria se celebrará del 10 al 11 de octubre en el Ifeme de Mérida y contará con objetos tales como sellos, monedas, lotería, llaveros, pins, chapas, juguetes, comics, tebeos, cromos, miniaturas, calendarios de bolsillos, figuras PVC, discos, muñecas, playmobil, lego, postales, minerales, fósiles, videojuegos, funko, manga, TGC Pokemon, Magic, One piece, Kinder, carteles de cine, pegatinas, muñecos reborn, entre otros, según ha destacado en un comunicado Fefiex, organizador del evento.

Además, ha señalado que todas las comunicades autónomvas van a estar representadas en el evento, incluidas Baleares y Canarias, además de otros países vecinos como Portugal, Francia y Andorra.

La feria, que ya el año pasado consiguió atraer a 20.000 personas, mantendrá en esta segunda edición su horario ininterrumpido de mañana y tarde el sábado y hasta el mediodía el domingo.

Tras completar el cupo de comerciantes, la organización ha habilitado una lista de reserva para dar cabida a todos los posibles interesados en caso de producirse alguna baja. Además, trabaja en una amplia programación con varias novedades que se podrán ir descubriendo a través de las redes sociales de la feria o en su propia página web.

Por último, Fefiex recuerda que la entrada al público visitante será gratuita.