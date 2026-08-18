El IMEX pone en marcha este verano el Proyecto Respiro para mujeres víctimas de violencia de género y sus familias

Archivo - Niños, menores de edad - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) pone en marcha este verano el Proyecto Respiro, una iniciativa dirigida a ofrecer alternativas de ocio, descanso y recuperación integral a mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia de género.

El proyecto parte de la necesidad de facilitar a estas familias tiempo y espacios de ocio compartido, después de que determinadas circunstancias como la falta de recursos, el miedo, la soledad, los procesos de institucionalización o las situaciones de violencia hayan limitado sus posibilidades de acceder a actividades de disfrute y respiro junto a sus hijas e hijos.

La directora general del IMEX, Estefanía Rodríguez Silva, ha destacado que cuando se habla de atención integral a las víctimas de violencia de género, se habla también de reparación, y parte "fundamental" de ese acompañamiento en la reconstrucción de sus vidas pasa por proporcionar "oportunidades para disfrutar, relacionarse y recuperar su autonomía".

Por ello, ha defendido que "disfrutar del ocio, descubrir la Comunidad Autónoma y las actividades en familia pueden convertirse en herramientas muy valiosas para reforzar el bienestar emocional, la autoestima y los vínculos entre las madres y sus criaturas".

Rodríguez Silva ha puesto también el acento en el carácter familiar de la iniciativa: "Queremos que las mujeres puedan vivir estas experiencias junto a sus hijas e hijos, que también han sufrido violencia, y que encuentren en estas actividades momentos de reparación, descubrirse en nuevos espacios y convivencia con iguales".

EXPERIENCIAS DE OCIO Y CONVIVENCIA

El Proyecto Respiro se desarrollará a través de tres actividades principales, que permitirán a las familias participantes disfrutar de diferentes experiencias de ocio y convivencia, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

La primera de ellas será una excursión a un parque acuático durante el mes de agosto, en la que participarán hasta 45 personas. También durante este verano, a finales de agosto, se desarrollará un viaje a la playa de cinco días para más de 20 personas entre mujeres y sus hijas e hijos menores.

La tercera actividad tendrá lugar en octubre y consistirá en un viaje de tres días a una zona rural del norte de Cáceres. La propuesta combinará el contacto con la naturaleza y el turismo activo, con actividades como baños en piscinas naturales, senderismo, escalada, tirolina y otras experiencias de ocio activo.