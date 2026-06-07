Un incendio en Badajoz deja tres contenedores calcinados y un vehículo afectado

BADAJOZ 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en Badajoz ha dejado tres contenedores calcinados y un turismo afectado, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

El suceso ha ocurrido en torno a las 16,30 horas de esta tarde en la calle Canarias, del barrio de San Fernando.

El fuego se ha originado en los contenedores, que se encontraban al lado de una iglesia, y ha provocado daños en la parte delantera de un vehículo contiguo, así como una columna de humo, según han informado los diarios 'HOY' y 'Extremadura7Días'.

Por el momento, se desconocen las causas del suceso