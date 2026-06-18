El incendio de un camión cargado de troncos de madera en la A-5 a la altura de Trujillo obliga a cortar la vía

Bomberos sofocan el incendio de un camión en la A-5 a la altura de Trujillo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una dotación de bomberos y auxiliares del Parque de SEPEI de Trujillo ha intervenido en la tarde de este jueves en la extinción del incendio de un camión de gran tonelaje que iba cargado de troncos de madera, y que se ha extendido al pasto próximo de la carretera.

La actuación ha tenido lugar sobre las 15,00 horas de este jueves en el kilómetro 251 de la autovía A-5, a la altura de la localidad cacereña de Trujillo en sentido Badajoz, cuando este camión ha salido ardiendo.

Actualmente permanece cortada la autovía en ese tramo, y se ha habilitado un con recorrido alternativo entre los kilómetros 249 a 259 por la N-5, señalan fuentes de la Guardia Civil.

Se estan realizando labores de recuperación del camión, mientras que la dotación permanece en el lugar, informa la Diputación de Cáceres.