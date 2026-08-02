El incendio en Casas de Millán está "en vías de estabilización" y se levanta el confinamiento de las poblaciones

Incendio en Casas de Millán, desde el aire - PLAN INFOEX

CASAS DE MILLÁN (CÁCERES), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este pasado sábado en el término municipal de la localidad cacereña de Casas de Millán se encuentra "en vías de estabilización, con un 70 por ciento perimetrado", por lo que se han levantado las evacuaciones de este municipio y de la pedanía de Grimaldo.

En cualquier caso, se levanta la evacuación pero se ha establecido el confinamiento de ambas poblaciones, tanto Casas de Millán como Grimaldo, "para que los efectivos puedan trabajar sin poner en riesgo su seguridad", y evitar que los vecinos puedan acudir a ver sus fincas o sus huertos, "y evitar poner vidas en riesgo", ha dicho.

Por tanto, ambas poblaciones permanecerán confinadas al menos hasta las 14,00 horas de este domingo, donde se ha restablecido el suministro eléctrico, pero no el agua potable debido a que los aviones están realizando descargas.

Así lo ha avanzado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, tras la segunda reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) celebrado en la mañana de este domingo.

En su intervención, Bautista ha explicado que la noche ha sido "muy dura" para los efectivos de extinción por las condiciones del viento, que en principio no se esperaban, y que no se calmó hasta pasadas las 3,00 horas de la madrugada, cuando "el viento calmó, eso permitió atacar el incendio y cortarlo en la cabeza que se dirigía hacia Serradilla y hacia el Parque Nacional de Monfragüe", ha apuntado.

(Habrá ampliación)