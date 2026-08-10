Un incendio forestal provoca el corte de un carril de la A-5 en Navalmoral de la Mata

MÉRIDA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha declarado el nivel 1 de peligro por un incendio forestal en la localidad de Navalmoral de la Mata por afección a la autovía A-5.

Según la información que facilita la Dirección General de Tráfico (DGT), se ha cortado la circulación de un carril de la autovía en sentido Madrid.

En las labores de extinción trabajan medios del Infoex con la colaboración de la Guardia Civil. En concreto, se encuentran en la zona dos unidades de bomberos forestales terrestres y otras dos helitransportadas y un agente del medio natural, para un total de 21 intervinientes, así como tres helicópteros y dos aviones.