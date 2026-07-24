Un incendio en el polígono El Prado de Mérida obliga a desalojar naves y la Ciudad Deportiva y quema varios coches

MÉRIDA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en el Polígono Industrial El Prado de Mérida desatado este viernes ha obligado a desalojar naves y la Ciudad Deportiva y ha quemado ya varios coches.

En la zona se encuentran diferentes medios que trabajan en las labores de extinción de un fuego que ha provocado una gran columna de humo que se puede ver desde varios puntos de la capital extremeña.

De igual manera, se han limitado los accesos al Polígono El Prado y a la cercana tienda Decathlon, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.