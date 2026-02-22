Un incendio en una residencia de mayores en Badajoz obliga a desalojar a todos los usuarios

Archivo - Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura. - JUNTA - Archivo

BADAJOZ 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en la Residencia de Mayores La Granadilla de Badajoz ha obligado este domingo por la tarde a desalojar a todos los usuarios de este centro y a activar un amplio dispositivo de emergencias, si bien no hay que lamentar víctimas mortales.

El incendio, que se ha declarado sobre las 19.00 horas y ya ha sido extinguido, se ha iniciado en las plantas superiores de la residencia, según informa el Centro 112 de Extremadura.

Tras recibir la llamada de alerta, desde el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias han activado de inmediato cinco dotaciones de bomberos de Badajoz, efectivos de la Policía Nacional y Local, una unidad medicalizada de Emergencia, dos ambulancias de Soporte Vital Básico, tres ambulancias convencionales.

Además, Cruz Roja ha desplegado un Puesto Médico Avanzado, un equipo de intervención psicosocial, cuatro ambulancias, un Vehículo de Intervención Rápida y transporte adaptado. Hasta el lygar también se ha desplazado la consejera de Salud y Servicios sociales, Sara García, que se ha reunido con la dirección del centro.