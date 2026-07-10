Un incendio en Ruanes de nivel 1 obliga a cortar la carretera que conecta el municipio con Ibahernando

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CÁCERES, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal en el término municipal de Ruanes (Cáceres) y que cuenta con nivel 1 de peligrosidad ha obligado a cortar el tráfico en la carretera que conecta esta localidad con Ibahernando.

El corte de la vía se ha producido para garantizar la seguridad de los usuarios y facilitar las labores de extinción, según ha informado la Guardia Civil.

El nivel 1 de peligrosidad se ha declarado pasadas las 17,15 horas debido a la proximidad del incendio a viviendas aisladas y en el lugar trabajan medios de extinción de incendios junto con efectivos de la Guardia Civil.