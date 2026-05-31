El incendio de una vivienda en Badajoz deja 2 heridas leves por intoxicación de gases y un ataque de ansiedad

BADAJOZ 31 May. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas de carácter leve por un incendio originado en la cocina de una vivienda situada en el Cerro Gordo de Badajoz.

Según fuentes del 112 Extremadura, el suceso se ha producido en torno a las 05,00 horas de este domingo en la Calle Lady Smith. El fuego ha comenzado en la cocina de un piso ubicado en una cuarta planta y ha provocado que dos personas quedasen atrapadas por el humo.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, una patrulla de la Policía Local y otra de la Policía Nacional así como una unidad medicalizada y dos unidades de soporte vital básico del Servicio Extremeño de Salud, que han asistido a las dos mujeres.

El 112 especifica que una de las mujeres heridas, de 31 años, se ha visto afectada por intoxicación de monóxido de carbono, mientras que la otra mujer, cuya edad no se especifica, ha sufrido un ataque de ansiedad. Ambas han sido trasladadas al Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz.