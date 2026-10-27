Inés Checa y Andrés Barrera serán los candidatos de Vox al Senado por Cáceres y Badajoz

Archivo - La portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, en una imagen de archivo - VOX EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, y el militante Andrés Barrera serán los candidatos de Vox al Senado por las provincias de Cáceres y Badajoz, respectivamente, en las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Checa, jurista y actual portavoz parlamentaria de Vox en el parlamento regional, afronta esta candidatura "respaldada por su experiencia en la Asamblea y su compromiso con la defensa de los intereses de los extremeños".

"Su labor al frente del grupo parlamentario refuerza su papel como una de las principales representantes de la formación en la región", ha destacado Vox en nota de prensa.

Por su parte, Andrés Barrera, vecino de Almendralejo, cuenta con una "dilatada trayectoria de vinculación y compromiso" con Vox, formación de la que es miembro desde hace varios años.

"Su firme implicación en el proyecto político del partido, unida a su sólida trayectoria profesional en el ámbito sanitario, avala su candidatura para representar a la provincia de Badajoz en el Senado", ha subrayado la formación.