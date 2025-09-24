La inflación industrial cae un 1,6% en agosto en Extremadura, una décima más que la media nacional

Archivo - Fábrica de cemento - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales bajaron un 1,6% en agosto en relación al mismo periodo de 2024 en Extremadura, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los bienes de consumo no duradero fue el indicador que más bajó (-2,6%), seguido de la energía (-2,4%), y los bienes intermedios (-0,2%), mientras que el mayor aumento se registró en los bienes de equipo (2%), seguido por los bienes de consumo duraderos (0,3%).

En el conjunto nacional, los precios industriales bajaron un 1,5% en agosto en relación al mismo periodo de 2024, tasa 1,9 puntos inferior a la del mes anterior y su mayor descenso desde octubre del año pasado.

