El Infoex activa el nivel 1 en un incendio forestal en Peraleda de la Mata

Imagen del incendio en Peraleda de la Mata - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha activado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal en la localidad cacereña de Peraleda de la Mata por la proximidad a carreteras.

En estos momentos, se encuentran trabajando en las labores de extinción cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, un agente del medio natural y un helicóptero, según los datos aportados por el Infoex.

El incendio se ha iniciado en la en proximidades del punto kilométrico 176 de la A-5 y se ha propagado hasta la EX-118, que en estos momentos se encuentra cortada, ha informado la Guardia Civil.

Junto al personal de extinción, se encuentra en la zona varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, del Seprona y de Seguridad Ciudadana.