El Infoex activa el nivel 1 en un incendio forestal en Robledillo de Gata que ha comenzado por un rayo

Incendio declarado en Robledillo de Gata (Cáceres), a 14 de junio de 2026. - PLAN INFOEX

PLASENCIA (CÁCERES), 14 (EUROPA PRESS)

El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha activado el nivel 1 en un incendio forestal en Robledillo de Gata (Cáceres), que ha comenzado como consecuencia de un rayo.

El nivel 1 se ha activado, según especifica el Infoex en sus redes sociales, por la posibilidad de que el humo afecte a la población y por la cercanía de infraestructuras aisladas.

En el incendio trabajan medios del Infoex como del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). Se han reforzado los medios desplegados, de manera que, en este momento, trabajan en el terreno cinco unidades de bomberos forestales terrestres y tres equipos helitransportados, dos agentes del medio natural, técnicos de extinción y dos maquinarias pesadas.

Además, también hay cinco helicópteros y dos hidroaviones colaborando en la extinción del fuego.

Conviene señalar que tanto el 112 como AEMET han activado este domingo sendos avisos amarillos por tormentas y fuertes vientos en buena parte de la región.