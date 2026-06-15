El Infoex activa el nivel 1 en un incendio forestal en Valdesalor por proximidad a viviendas diseminadas

Incendio en Valdesalor - PLAN INFOEX

CÁCERES, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado el nivel 1 en un incendio forestal en Valdesalor (Cáceres) por proximidad del fuego a viviendas diseminadas.

En las labores de extinción del incendio, que afecta a pasto y matorral, trabajan en estos momentos medios del Plan Infoex y de la Diputación de Cáceres.

En concreto, intervienen una unidad de bomberos forestales terrestres y otra helitransportada, dos agentes del medio natural, un técnico de extinción, una maquinaria pesada y un helicóptero, según los datos aportados por el Infoex.