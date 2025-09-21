El Infoex activa el nivel 1 en el incendio forestal de Valverde de la Vera por afección a viviendas aisladas

Archivo - Efectivos del Infoex trabajan para extinguir un incendio forestal. Imagen de archivo - JUNTA - Archivo

CÁCERES, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado en la tarde de este domingo el nivel 1 de peligrosidad en el fuego de alta montaña localizado en la zona de Valverde de la Vera (Cáceres).

Lo ha hecho ante la posible afección del incendio a viviendas aisladas, según ha precisado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural a través de sus redes sociales y recoge Europa Press.

Actualmente, intervienen en la zona varias unidades aéreas de bomberos forestales y el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), así como dos agentes del medio natural y un técnico de extinción.

Cabe señalar, según informan fuentes de la Guardia Civil, que en estos momentos se han localizado dos incendios más en Valverde del Fresno y en Aldeanueva de la Vera.