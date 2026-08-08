El Infoex colabora en la extinción del incendio de Niebla (Huelva) con maquinaria pesada y un agente del medio natural

MÉRIDA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex, dependiente de la Junta de Extremadura, ha prestado ayuda para la extinción del incendio declarado en Niebla (Huelva) con maquinaria pesada y un agente del medio natural.

En concreto, ha prestado un buldócer, una góndola, un vehículo auxiliar de transporte, un maquinista y un capataz. A este contingente le acompaña también un agente del medio natural, según ha informado el Infoex a través de sus redes sociales.

El equipo ha partido esta pasada noche de Zafra y ya se encuentra trabajando en la zona, ha agregado el Infoex.