El Infoex estrena Centro Operativo Regional en Cáceres con la última tecnología para el seguimiento de incendios

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el nuevo Centro Operativo Regional (COR) del Infoex en Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha inaugurado este viernes el Centro Operativo Regional (COR) del Infoex, situado en un nuevo edificio en el barrio de Aldea Moret de Cáceres, dotado con la última tecnología que permite monitorizar cada incendio y hacer el seguimiento de la evolución del mismo en tiempo real, lo que ayudará a los técnicos "a tomar las mejores decisiones en momentos que son muy complicados".

Así lo ha indicado la presidenta extremeña en la inauguración oficial de este nuevo edificio, construido sobre una parcela de 14.000 metros cuadrados --en la que se mantiene activo el antiguo inmueble-- y que ha estrenado también nuevo acceso más directo que se ha realizado en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Cáceres, con un inversión de 500.000 euros.

El importe total de las obras de construcción del COR ha ascendido a 3,7 millones de euros, el mobiliario ha costado 122.000 euros y el equipamiento tecnológico ha ascendido a 181.500, por lo que la inversión total asciende a unos 4.075.600 euros.

En el COR trabajan 92 personas las para atender las emergencias de incendios desde "un centro moderno y preparado para aquellos retos que vamos a afrontar, tanto en la prevención como en la lucha contra los incendios forestales", ha explicado el jefe del servicio del Infoex, David Jorge.

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