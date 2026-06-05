El Infoex estrena un sistema de gestión de aeronaves para agilizar la toma de decisiones en la extinción de incendios

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, visita la base del Plan Infoex en Guadalupe (Cáceres) - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infoex) estrena un sistema de gestión para sus helicópteros y aviones anfibios diseñado a la carta que detalla la actividad de los medios aéreos y permite al helicóptero de coordinación enviar imágenes en tiempo real a los centros de toma de decisiones ante una emergencia.

Así lo ha explicado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, en declaraciones a los medios durante sus visita a la base del Plan Infoex en Guadalupe, que da servicio también a esa coordinación interterritorial entre comunidades autónomas y por tanto participa también en extinción de incendios tanto en Toledo como Ciudad Real.

En concreto, se trata de un software de gestión de medios aéreos diseñado a la carta y que permite a las 13 aeronaves del dispositivo hacer fotos y vídeos y enviarlos vía 'streaming' y en tiempo real, que ha sido elaborado siguiendo las indicaciones de los técnicos que dirigen el operativo extremeño contra los incendios forestales, que está adscrito a la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias.

La herramienta renovada este año incluye una aplicación de seguimiento de la flota de "última generación", gracias a la cual los técnicos y mandos del Infoex pueden ver en tiempo real la ubicación exacta de cada aeronave, esté en su base o en vuelo. También el número y la zona de cada descarga de cada una de las aeronaves, y un amplio catálogo sobre los ciclos de vuelo, entre ellos la altura, la distancia a puntos de agua, distancia a la base más cercana para repostaje o la proximidad a elementos que condicionan el vuelo, como los tendidos eléctricos.

Disponen de este recurso tanto los ocho helicópteros de transporte y extinción como los cuatro aviones anfibios, tras la incorporación este año de una nueva unidad.

El software ofrece, por tanto, datos "absolutamente imprescindibles" para una "correcta previsión en la extinción del incendio", ha señalado Bautista, quien ha remarcado que el helicóptero coordinador incorpora un sistema de transmisión de imágenes y vídeo en alta definición en tiempo real, que está "blindada con un sistema propio y no se queda sin cobertura", lo cual "garantiza la cobertura en todo momento".

De esta forma, ha puntualizado, la Junta sigue dando pasos en la "modernización" de los medios, para facilitar al personal de Infoex las "herramientas con las que puedan abordar de una manera mucho más garantista y con mucha más eficiencia la extinción de un incendio".

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