El Infoex interviene en 43 incendios forestales durante la última semana

Incendio forestal en Extremadura - PLAN INFOEX

MÉRIDA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha intervenido en 65 incidentes durante la última semana, de los cuales 43 han sido incendios forestales.

Son datos del boletín semanal que el Infoex ofrece durante la época de peligro alto de incendio forestal en Extremadura que se inició el pasado 1 de junio y que se extenderá hasta el próximo 15 de octubre.

Los 43 incendios forestales han afectado a una superficie aproximada de unas 382.21 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas. Además, 15 de los fuegos se han producido en la provincia de Badajoz y 28 en la provincia de Cáceres, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

A lo largo de la semana se han declarado cinco incendios de nivel 1; cuatro de ellos en la provincia de Cáceres y uno en la provincia de Badajoz.

Sobre las condiciones meteorológicas, durante los primeros días de la semana se produjeron episodios de tormentas en Extremadura de manera que, aproximadamente un tercio de las intervenciones en la provincia de Cáceres fueron causadas por rayos, afectando principalmente a la mitad oeste de la provincia. En esta zona, destacan, por su superficie, dos incendios que afectaron a los municipios de Brozas y Alcántara, de 40 y 76 hectáreas respectivamente.

PREVISIÓN PARA LA PRÓXIMA SEMANA

En cuanto a la previsión meteorológica, Extremadura comenzará la semana inmersa en la primera ola de calor del verano. El posicionamiento de una dorsal africana sobre la vertical de la península ibérica dejará episodios de altas temperaturas por encima de la media hasta el miércoles, alcanzando máximas en algunos puntos de la región de hasta 42ºC.

Esta configuración se verá favorecida por la formación de una DANA al oeste peninsular, que irá descendiendo hacia latitudes más bajas a lo largo de la semana, favoreciendo un descenso de las temperaturas hacia valores más normales para la época del año.

El Infoex advierte de que el episodio de altas temperaturas provocará una pérdida de humedad en los combustibles, tanto finos como medios, incrementando así la probabilidad de ignición y aumentando la capacidad de consolidación de los incendios.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura recuerda su recomendación de extremar las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.