El Infoex pospone los trabajos preventivos este martes y su personal estará en alerta ante los avisos por lluvias

Archivo - Puente Lusitania de Mérida en un día de lluvia en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha pospuesto todos los trabajos preventivos previstos para este martes, 10 de noviembre, y ha puesto a su operativo a disposición de la alerta meteorológica que en diferentes niveles afectará a Extremadura.

Así, el personal permanecerá en los centros de trabajo en alerta ante cualquier contingencia que pudiera requerir su ayuda, ha informado en redes sociales el Plan Infoex.

Cabe destacar que el norte de la provincia de Cáceres estará este martes en alerta roja por lluvias, mientras que la comarca cacereña del Tajo y el Alagón tendrá aviso naranja y las comarcas de Villuercas y Montánchez y la Meseta Cacereña activarán el amarillo.