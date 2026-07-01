Ingresa en prisión el presunto autor de cuatro incendios forestales intencionados en Cañamero (Cáceres)

Imagen de la zona afectada - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de cuatro incendios forestales provocados en el paraje conocido como 'El Batán', en Cañamero (Cáceres), tras lo que se ha decretado su ingreso en prisión provisional.

El pasado viernes, día 26, y el sábado, día 27, se declararon hasta cuatro incendios forestales en el citado paraje, que constituye un enclave forestal de alto valor ecológico.

Además, en el mismo existen numerosas construcciones destinadas principalmente a segundas viviendas y que se encontraban ocupadas por los residentes en el momento en el que se produjeron los incendios.

Así, fueron los propios vecinos, propietarios de viviendas ubicadas en el paraje, quienes alertaron de la presencia del fuego a LA Guardia Civil y al 112, lo que motivó la activación del protocolo de extinción de incendios y la movilización de agentes y medios de extinción del Plan Infoex.

La cercanía del fuego a las viviendas entrañaba un riesgo evidente para la integridad física de los residentes, por lo que los agentes desalojaron la zona para garantizar su seguridad, sin que haya habido que lamentar daños personales ni estructurales.

Ante la gravedad de los hechos, se activó al Seprona, que se desplazó hasta el lugar con el fin de continuar con las actuaciones para determinar las causas de los siniestros y la instrucción de las diligencias policiales.

Los resultados de la inspección técnico-ocular determinaron la intencionalidad de los incendios, mediante el uso de material incandescente como fuente desencadenante, por lo que se descartó el origen natural, accidental o negligente.

El mismo día 27, tras realizar las primeras indagaciones sobre la posible autoría de los hechos, se procedió a la detención de un hombre, de 39 años, por su presunta relación en la comisión de los incendios.

La premura en la actuación de los agentes y los medios de extinción de incendios, junto con la colaboración vecinal, fue determinante a la hora de evitar la propagación simultánea de los incendios.

Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Logrosán, decretándose el ingreso del varón en prisión provisional.

La Guardia Civil ha recordado que se está en época de peligro alto de incendios, por lo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para prevenir incendios forestales.

De este modo, se ha instado a la población a extremar las precauciones y a colaborar con las autoridades en la prevención y detección de actividades ilícitas que puedan poner en peligro los recursos naturales y el medio ambiente.