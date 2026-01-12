Ingresan en prisión dos detenidos con ocho requisitorias judiciales tras atrincherarse en una vivienda en Mérida

Agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

MÉRIDA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido en Mérida a un hombre y una mujer, a los que les constaban ocho requisitorias judiciales, tras atrincherarse en una vivienda.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de febrero, cuando agentes de Seguridad Ciudadana de Mérida observaron en la avenida de Portugal de la capital extremeña a un hombre y una mujer, "de sobra conocidos" por los actuantes, a quienes les constaban varias órdenes judiciales y policiales de detención.

Por este motivo, tras dar aviso al resto de indicativos, trataron de acercarse a ellos, si bien, "al percatarse de la presencia policial huyeron del lugar a la carrera, introduciéndose en un domicilio cercano", relata la Policía Nacional en nota de prensa.

Ante la actitud de estas dos personas, se estableció un cordón de seguridad en torno al domicilio, tratando de entablar conversaciones con el varón, quien profirió todo tipo de amenazas a los agentes que se encontraban en el lugar, mientras la Policía Judicial inicio diligencias urgentes con el Juzgado de Instrucción de Guardia para una posible entrada en el domicilio.

Pasados varios minutos, y tras una labor de negociación de los agentes actuantes en el lugar, estas personas, decidieron deponer su actitud y entregarse, momento en el que se procedió a su detención por las diferentes requisitorias judiciales en vigor.

Una vez en dependencias policiales, la policía judicial de Mérida, procedió a la imputación por su presunta autoría de los delitos de resistencia y desobediencia grave, amenazas y contra la seguridad vial, ocurridos en marzo de 2025 en Mérida, donde huyo en un vehículo hasta que colisionó contra un árbol, abandonando el lugar a la carrera.

Los detenidos son un hombre y una mujer de 35 y 41 años, cuentan con numerosos antecedentes, quien tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, quien decretó su ingreso en prisión, debido a las requisitorias existentes en estos términos.