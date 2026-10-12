La iniciativa 'Extremadura comunidad cardioprotegida' acercará la maniobra RCP a una decena de municipios

Cartel de la iniciativa 'Extremadura comunidad cardioprotegida' - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de 'Extremadura comunidad cardioprotegida' acercará la maniobra RCP a la ciudadanía extremeña de diez localidades con motivo del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, que se conmemora el 16 de octubre.

De este modo, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha preparado una jornada de formación en soporte vital básico que se celebrará en Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Don Benito, Villanueva de la Serena, Zafra, Plasencia, Coria y Navalmoral de la Mata.

En estos encuentros, profesionales sanitarios de los distintos ámbitos (atención primaria, hospitalario y 112) enseñarán a la ciudadanía cómo actuar en una situación de emergencia, con la colaboración de otras organizaciones y asociaciones sociosanitarias.

La convocatoria también contará con la participación de población escolar de distintos centros educativos de la región, aunque, no obstante, no es el único público destinatario de la iniciativa, ya que cualquier ciudadano que lo desee podrá unirse de forma gratuita.

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