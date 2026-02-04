Las instalaciones municipales al aire libre de Badajoz cierran esta tarde por aviso de vientos de hasta 80 km/hora

Temporal.- Badajoz "en principio" no ha registrado incidencias comunicadas y vigila entornos de cauces, ríos y riberas - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones municipales al aire libre de la ciudad de Badajoz estarán cerradas desde la tarde de este miércoles, día 4, debido al aviso amarillo establecido por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

Así, desde la tarde de este miércoles y durante este jueves hasta el término del aviso permanecerán cerradas instalaciones municipales al aire libre entre las que se cuentan parques y jardines, zonas infantiles con toldo, instalaciones deportivas al aire libre y cementerios municipales.

De la misma manera, se suspenden las actividades de las Escuelas Deportivas Municipales al aire libre y se recomienda no transitar por parques y jardines ni calles arboladas y extremar la precaución, según ha detallado en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz, que ha matizado que la reapertura de los espacios se efectuará cuando se den las condiciones meteorológicas "idóneas".

En este mismo sentido, el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, ha señalado en sus redes sociales, recogido por Europa Press, que se ha activado la alerta amarilla por viento en Badajoz.

"Rachas importantes que se suman al estado de los suelos. Mucha humedad y viento aconsejan minimizar riesgos y procedemos a cerrar parques", ha apuntado el regidor.