Instruidos más de 30 expedientes por consumo y tenencia de drogas en la fiesta ilegal en La Granja

Imagen de la rave ilegal en La Granja en agosto de 2026 - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han sido detenidas por delitos de usurpación de inmuebles y daños, seis por delitos relacionados con la seguridad vial en la fiesta ilegal celebrada este mes en La Granja (Cáceres), donde además se han instruido más de una treintena de expedientes por consumo y tenencia de drogas en vía pública.

De igual modo, 65 conductores han sido denunciados por infracción a la normativa sobre seguridad vial, tras arrojar resultado positivo a las pruebas de alcohol y/o drogas realizadas.

De este modo la Guardia Civil hace balance de las actuaciones desarrolladas con motivo de la concentración no autorizada que tuvo lugar este mes en la zona de La Granja, en Cáceres, y que llegó a congregar a miles de personas.

Durante el tiempo que permaneció activa la concentración, los efectivos desplegados desarrollaron una intensa labor en materia de seguridad ciudadana, prevención, tráfico y atención a las incidencias.

Entre las actuaciones realizadas se incluyen la detención de cuatro personas por su presunta implicación en delitos de usurpación de inmuebles y daños, además de la intervención de varias armas blancas.

Asimismo, se levantaron actas por infracciones administrativas a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, instruyéndose más de una treintena de expedientes por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes, así como por infracciones en otras materias, entre ellas por acampada ilegal y por incumplimientos relacionados con la Ley de Aguas.

De igual modo, un total de 65 conductores fueron denunciados por infracción a la normativa sobre seguridad vial, tras arrojar resultado positivo a las pruebas de alcohol y/o drogas realizadas. De los anteriores, se instruyeron diligencias por sendos delitos contra la seguridad vial, uno de ellos por conducir bajo los efectos del alcohol y el segundo por conducir bajo la influencia de drogas tóxicas o estupefacientes.

Además, se instruyeron diligencias por otros cuatro delitos contra la seguridad vial, dos de ellos por conducir vehículos careciendo del permiso de conducir, otro por negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia reglamentariamente establecidas y el último por conducción temeraria.

Durante los días 13 al 20 del mes de agosto, se ha conseguido el objetivo de cero siniestros viales relacionados con la celebración de la rave, indica en nota de prensa la Guardia Civil.

Finalmente, se han llevado a cabo numerosos auxilios a personas por diferentes circunstancias, entre ellas casos relacionados con golpes de calor, consumo excesivo de sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas, así como personas que han sufrido fracturas y otras lesiones en las extremidades, requiriendo en varios casos asistencia sanitaria y posterior traslado a centros médicos.

El dispositivo permitió mantener la capacidad de respuesta de los servicios de seguridad ante las distintas situaciones que se fueron produciendo, con especial atención a la prevención de riesgos, la protección de las personas y el entorno, así como el mantenimiento de la seguridad y la convivencia en la zona ante una situación en la que la afluencia sobrevenida de miles de personas exigió mantener un dispositivo permanente y una respuesta adaptada a las circunstancias que se fueron produciendo.

Con el objetivo añadido de recuperar progresivamente la normalidad, evitando situaciones de riesgo, alteraciones del orden público o consecuencias más graves para la ciudadanía.