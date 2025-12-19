Interceptan a dos conductores de bus escolar en la provincia de Badajoz que dieron positivo en drogas

Archivo - Bus escolar - ATEDIBUS - Archivo

MÉRIDA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado a dos conductores del transporte escolar en la provincia de Badajoz que han dado positivo en las pruebas de detección de drogas cuando se encontraban en plena ruta con menores a bordo.

Ambos fueron interceptados durante la Campaña Especial de Seguridad y Sensibilización de Transporte Escolar que la Dirección General de Tráfico (DGT) desarrolló del 10 al 16 de noviembre, en la que intensificó la vigilancia y control de los vehículos dedicados al transporte escolar en las vías de comunicación de esta provincia.

En dicha campaña, se verificó tanto los tiempos de conducción, descanso y velocidad, como el uso de cinturones de seguridad, consumo de alcohol y drogas, además de autorizaciones y documentación necesarias para la circulación de los vehículos dedicados a esta actividad y sus conductores.

Dentro de los dispositivos especiales en carreteras de las comarcas de la Campiña Sur y Tierra de Mérida-Vegas Bajas, los agentes interceptaron dos autobuses que cubrían sus rutas escolares, transportando a sus centros docentes, quince y dieciocho alumnos respectivamente, informa la Guardia Civil en un comunicado.

Tras la inspección de la documentación e identificación de los conductores, se procedió a realizarles las pruebas de detección de drogas legalmente establecidas, dando resultado positivo en el test indiciario que mostró en ambos, la presencia en el organismo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

Resultados que ya han sido confirmados tras el análisis realizado por el Laboratorio de la Dirección General de Tráfico. Ante los citados hechos los autobuses quedaron inmovilizados, siendo las empresas titulares las que se hicieron cargo de los mismos.

Ahora, estos conductores profesionales, se enfrentan a una sanción administrativa de 1.000 euros y a la retirada de 6 puntos en su permiso de conducir.

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Extremadura, recomienda a todos los conductores en general y en especial a este colectivo, la importancia y consecuencia que acarrea este tipo de conductas al volante, por ello, debido a la cercanía de las fiestas navideñas se intensificarán los controles de alcohol y drogas que la DGT establece durante la campaña de Navidad.