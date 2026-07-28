Intervenidas en Cáceres cerca de 2.200 camisetas falsificadas valoradas en más de 320.000 euros

Imagen de las prendas intervenidas - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido en Cáceres cerca de 2.200 camisetas falsificadas de equipos de fútbol y de conocidos diseñadores y valoradas en el mercado en más de 320.000 euros.

Tras ello, la Guardia Civil ha investigado a un hombre, de 47 años, como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial tras ser sorprendido mientras ofrecía esta ropa falsificada a usuarios de una estación de servicio próxima a la capital cacereña.

La madrugada del pasado día 22 de julio, los agentes establecieron un control en un área de servicio próximo a la capital cacereña, debido a la gran afluencia de turistas que acoge este espacio con motivo de las vacaciones estivales.

Durante el desarrollo del dispositivo, sorprendieron a un hombre que comercializaba camisetas de conocidas marcas registradas a los viandantes y ocupantes de vehículos que se encontraban en la zona.

El individuo, al percatarse de la presencia policial, trató de ocultarse entre las personas presentes, si bien fue localizado e identificado por los agentes.

Al observar las marcas de las camisetas que portaba, estos le requirieron las facturas de compra para acreditar su procedencia, ante lo que el hombre manifestó no disponer de ellas ni pudo justificar su origen legal, llegando incluso a reconocer posteriormente que se trataba de prendas falsificadas.

Ante la falta de colaboración del individuo para identificar el vehículo en el que se había desplazado hasta el área de servicio, los agentes tuvieron que realizar diversas comprobaciones para localizarlo, ya que en la base de datos oficial figuran a su nombre más de medio centenar de vehículos.

Finalmente, localizaron una furgoneta de su propiedad estacionada en el área de servicio, en cuyo interior hallaron 23 sacas que contenían numerosas camisetas, en su mayoría de equipos de fútbol de marcas conocidas.

Con las evidencias obtenidas, los agentes intervinieron todas las prendas y las trasladaron, junto con su propietario, hasta el puesto de la Guardia Civil de Valdefuentes, donde realizaron un recuento oficial.

En total intervinieron cerca de 2.200 camisetas falsificadas de equipos de fútbol y de marcas de diseñadores de reconocido prestigio, valoradas en más de 320.000 euros.

Por estos hechos, el hombre ha sido investigado como presunto autor de la comisión de un delito contra la propiedad industrial, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

"La comercialización de productos falsificados no solo constituye un delito, sino que también ocasiona importantes pérdidas económicas a las empresas titulares de las marcas, fomenta la economía sumergida y puede comprometer la seguridad de los consumidores al tratarse de artículos que no garantizan el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad establecidos", ha señalado la benemérita.