Intervienen los bomberos para asistir a una mujer accidentada en las escaleras del Castillo de Granadilla

Castillo de Granadilla. - MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

CÁCERES, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 64 años ha sufrido una caída en las escaleras del Castillo de Granadilla (Cáceres) que ha requerido la intervención de los bomberos para ser rescatada y posteriormente trasladada al Hospital de Plasencia, donde ha ingresado en estado leve.

El accidente personal, que se ha producido sobre las 12,00 horas de este viernes, ha provocado varios traumatismos a la víctima, según ha informado el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y un equipo médico del centro de salud de Zarza de Granadilla.