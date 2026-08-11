Investigada por extraer 2.000 euros con la cartilla de la mujer a la que asistía a domicilio en Castuera

Un agente de la Guardia Cicil analiza las cámaras de seguridad del banco para comprobar la identidad de la persona que retiraba el dinero con la cartilla de la septuagenaria. - GUARDIA CIVIL

CASTUERA (BADAJOZ), 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigada a una vecina de Castuera (Badajoz) por un delito continuado de estafa perpetrado a una septuagenaria a la que asistía en su domicilio, a la que sustraía la cartilla del banco para retirar dinero por un importe global de 2.000 euros.

La investigación se inició cuando los agentes recibieron información que apuntaba a que una vecina del municipio podría estar sufriendo algún tipo de perjuicio patrimonial.

En el análisis de los movimientos de la cuenta bancaria de la víctima, se pudo comprobar que había siete retiradas de dinero sin su consentimiento. Tras el estudio de las imágenes recogidas por las cámaras instaladas en los cajeros donde se sacó el dinero, los investigadores se percataron de que estas extracciones eran realizadas por la persona que hacía labores de limpieza en el domicilio de la afectada.

La sospechosa, aprovechaba su trabajo en el domicilio de la septuagenaria para supuestamente quitarle la cartilla bancaria y extraer dinero de la cuenta.

Después de analizar los movimientos bancarios, los agentes calcularon que el perjuicio económico causado era de unos 2.000 euros. Ante los citados hechos, este pasado lunes en dependencias oficiales de la Guardia Civil en Castuera, se le instruyeron diligencias como investigada por un delito continuado de estafas, que ya han sido puestas a disposición de la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castuera.

La Guardia Civil, a fin de prevenir esta clase de hechos delictivos, recomienda llevar un control de las cuentas bancarias y comprobar recurrentemente los ingresos y los gastos; así como mantener en secreto el número PIN y las claves de seguridad.

Si en algún momento pierde la tarjeta bancaria o cartilla, hay que comunicarlo a la entidad bancaria para bloquearla; y si sospecha que pudieron habérsela sustraído, debe denunciarlo presencialmente o telemáticamente a través del servicio ON-RED (plataforma digital operativa las 24 horas que permite presentar denuncias por internet a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil).