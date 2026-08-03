Un investigado por arrojar a un contenedor a siete cachorros de perro vivos en la provincia de Cáceres

Cachorros de perro rescatados. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito de abandono de animales domésticos y otro delito de maltrato animal tras arrojar un saco con siete cachorros de perro al interior de un contenedor de basura.

Los hechos ocurrieron a primeros del mes de junio, en un municipio del norte de la provincia de Cáceres después de que un vecino de la localidad alertara a la Policía Local del municipio por la presencia de los animales en el interior del contenedor.

Posteriormente, agentes del SEPRONA que acudieron al lugar recabaron pruebas e indicios que permitieran esclarecer los hechos, mientras que los siete cachorros, aún lactantes y nacidos recientemente, fueron rescatados y trasladados a una clínica veterinaria para recibir tratamiento, ya que presentaban una fuerte infestación de pulgas y sus vidas corrían peligro debido a las altas temperaturas y el riesgo de deshidratación.

Los agentes realizaron diversas gestiones hasta localizar al supuesto autor del abandono. Asimismo, tomaron muestras de ADN de los cachorros y de tres cánidos machos propiedad del presunto responsable, localizados en una parcela cercana, ya que la supuesta madre de la camada en el momento de la inspección se encontraba desaparecida o extraviada.

Además, en el transcurso de la inspección, el propietario reconoció haber abandonado a los animales, indica la Guardia Civil en una nota de prensa.

Con las pruebas recabadas y el reconocimiento de la autoría, los agentes investigaron penalmente al hombre como presunto autor de un delito de abandono de animales domésticos y otro delito de maltrato animal. Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil destaca que la rápida actuación del vecino que alertó de la presencia de los animales, así como de los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, permitieron salvar la vida de los animales, que se encontraban en "grave peligro".