Investigado un camionero por multiplicar por más de ocho la tasa de alcohol y tener un accidente en la A-5

Agente de la Guardia Civil de Tráfico - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de Cáceres, con sede en Trujillo (Cáceres), han investigado penalmente al conductor de un vehículo articulado por multiplicar por más de ocho la tasa de alcohol permitida y tener un accidente en la A-5.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de diciembre, en la autovía A-5, a la altura del término municipal de Puerto de Santa Cruz (Cáceres), tras producirse un siniestro vial que no causó daños personales.

El incidente se registró cuando el vehículo articulado se salió de la calzada e impactó contra la barrera de seguridad metálica instalada en ese tramo. Como consecuencia del choque, se produjeron daños materiales tanto en el sistema de contención como en el propio vehículo, que quedó inmovilizado en la zona hasta la llegada de los servicios de auxilio.

Tras tener conocimiento del siniestro, una patrulla del Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Cáceres, se desplazó al lugar para esclarecer las causas del accidente.

Durante la inspección inicial, los agentes apreciaron indicios compatibles con somnolencia al volante, una circunstancia que, según las primeras valoraciones, podría haber sido "determinante" en la salida de vía del camión.

Dado el comportamiento observado, los agentes realizaron las pruebas reglamentarias de detección alcohólica al conductor del camión y los resultados arrojaron una tasa de 1,25 mg/l de alcohol en aire espirado, una cifra que multiplica por más de ocho el límite máximo permitido para conductores profesionales (0,15 mg/l).

Ante este resultado, la Guardia Civil procedió a instruir las correspondientes diligencias penales por un supuesto delito contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 379.2 del Código Penal por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

El conductor, único ocupante del vehículo en el momento del siniestro, quedó formalmente investigado y citado para comparecer ante la autoridad judicial, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Las diligencias instruidas por el Equipo de Investigación de Siniestros Viales fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Trujillo (Cáceres).

La Guardia Civil recuerda que el consumo de alcohol multiplica de forma significativa el riesgo de sufrir un accidente, especialmente en vehículos de gran tonelaje, cuyo manejo exige una capacidad plena de reacción y atención continuada.

Asimismo, subraya la importancia de respetar los tiempos de descanso, ya que la fatiga y la somnolencia constituyen factores de riesgo que están presentes en un elevado número de siniestros graves en vías interurbanas.