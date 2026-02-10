Investigado por conducir sin carné y de forma temeraria por Jaraíz de la Vera

Investigado cuando conducía de forma temeraria sin carné - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han investigado a un hombre de 37 años tras ser sorprendido cuando conducía sin carné y de forma temeraria por la localidad cacereña de Jaraíz de la Vera.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 8 de febrero cuando agentes de Seguridad Ciudadana que realizaban un control observaron un vehículo que circulaba en sentido contrario al de la marcha.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor inició una maniobra evasiva, circulando a gran velocidad por las calles de la localidad, y haciendo caso omiso a las señales oficiales, luminosas y acústicas, que los agentes le realizaban con el fin de que detuviera el vehículo, "invadiendo en numerosas ocasiones el sentido contrario de la circulación y rebasando líneas continuas".

Posteriormente, el conductor continuó por la carretera que une Jaraíz de la Vera en dirección a Plasencia, "realizando aceleraciones bruscas e invadiendo nuevamente el sentido contrario en numerosas ocasiones", hasta que el vehículo tuvo que detenerse de manera obligatoria debido a una avería mecánica, momento en el que los agentes pudieron interceptarlo, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Una vez identificado el conductor, un varón de 37 años, los agentes confirmaron que carecía de permiso de conducción, al no haberlo obtenido nunca, por lo que se solicitó la presencia de agentes del Subsector de Tráfico de Cáceres, que envío al lugar un Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Plasencia, que se hizo cargo de la instrucción de las diligencias penales.

Ahora, al conductor se le imputan dos delitos contra la seguridad vial, como son uno por conducir sin haber obtenido nunca permiso de conducción y otro por conducción temeraria, a lo que se le une una denuncia porque el vehículo carecía de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obligatoria.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Plasencia