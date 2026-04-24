Investigado un conductor que circulaba a 235 km/h en la A-5 a la altura de Guareña

Radar de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de Madrid, por un supuesto delito contra la seguridad vial, al ser interceptado cuando circulaba a 235 km/h en la A-5 a la altura de Guareña (Badajoz).

Fue la pasada semana, durante la presentación ante los medios de comunicación de la campaña que la Dirección General de Tráfico estableció de intensificación de vigilancia y control de la velocidad, cuando agentes de la Guardia Civil captaron con el cinemómetro a dicho turismo, que circulaba a una velocidad que superaba en 115 km/h la permitida para la vía y este tipo de vehículo, situada en 120 km/h.

Ante los citados hechos, se interceptó el turismo e instruyeron diligencias como investigado a su conductor al considerarlo presunto autor de un delito contra la seguridad vial por circular a 235 km/h, casi el doble de la velocidad establecida.

Estas diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Don Benito, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Ahora el conductor se enfrenta a penas de prisión de tres a seis meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior de un año y hasta cuatro años.

La Guardia Civil ha recordado que la velocidad excesiva o inadecuada sigue siendo una de las principales causas de accidentes de tráfico, así como causa concurrente en otros muchos y aumenta la gravedad de las lesiones en caso de sufrir un siniestro vial.

Por ello, respetar los límites de velocidad "no es una opción" sino una "obligación de todos los conductores" para proteger tanto su vida como la de los demás.